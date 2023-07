A Casa da Cidadania do Lumiar vai ser o Centro Arco-íris e vai acolher jovens LGBTQIA+ durante os dias da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que se desloquem a Lisboa.

Entre as várias iniciativas programadas, destaca-se o encontro com o padre jesuíta James Martin no dia 2 de agosto, a partir das 18h30.

James Martin é uma figura destacada no que toca à pastoral de acolhimento das pessoas LGBT.

O seu trabalho com a comunidade gay e a sua reflexão sobres estes temas têm sido por várias vezes publicamente apoiados pelo Papa Francisco que o incluiu no conjunto de nomes que escolheu pessoalmente para participarem na assembleia do Sínodo dos Bispos de outubro próximo, escreve o jornal online 7Margens.

O Centro Arco-íris estará aberto todas as tardes (das 14h00 às 20h00) entre 1 e 4 de agosto para quem quiser visitá-lo, participar nas diversas atividades que ali terão lugar ou, simplesmente, encontrar-se com pessoas e grupos da comunidade gay católica que por ali vão passar.