O grupo de 25 pessoas visitava o glaciar Breidamerkurjokull quando a caverna desabou. “Quatro pessoas ficaram presas sob o gelo. Duas delas já foram resgatadas e estão gravemente feridas”, informou a polícia de Sudurland. “A busca pelas outras duas continua."

Entretanto, de acordo com o The Guardian, uma das pessoas gravemente feridas morreu no local do acidente, sendo que a outra foi transportada de helicóptero para um hospital da capital, alegadamente em estado estável.

Um grande número de equipas de salvamento trabalhou durante toda a tarde e noite na procura das duas pessoas desaparecidas. A operação foi interrompida após o anoitecer devido à falta de condições de segurança, mas deverá ser retomada esta manhã, segundo a polícia.

Segundo a imprensa local, o serviço de socorro mobilizou dois helicópteros na região, para onde se dirigiram ambulâncias.

O glaciar onde ocorreu o acidente fica perto da lagoa glacial Jokulsarlon, uma das principais atrações turísticas da Islândia.

É provável que o colapso não esteja relacionado com uma erupção vulcânica no sudeste da Islândia decorrida esta sexta-feira, a cerca de 300 quilómetros de distância do glaciar.

[Notícia atualizada às 10:18]