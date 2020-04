O Centro de Congressos e Reuniões, a Sala de Leitura, a Garagem Sul e as bilheteiras do Centro Cultural de Belém (CCB) reabrem em 18 de maio, adaptados para receber público de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde.

A informação foi avançada hoje à agência Lusa pelo conselho de administração do CCB. A reabertura das salas de espetáculos será anunciada de acordo com as orientações setoriais mais específicas, comuns às entidades e equipamentos culturais congéneres, prevendo o CCB apresentar, a partir de julho, uma programação de verão, de música e cinema, que decorrerá maioritariamente ao ar livre, na praça e nos seus jardins. O Governo aprovou hoje, em Conselho de Ministros, o "Plano de Desconfinamento", que prevê a reabertura de livrarias, bibliotecas e arquivos, na próxima segunda-feira, seguindo-se museus, galerias e monumentos, em 18 de maio, data que coincide com o Dia Internacional dos Museus. Segundo este plano, cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos podem abrir em 01 de junho, "com lugares marcados, lotação reduzida e distanciamento físico". Continuar a ler Em conferência de imprensa, após a reunião, o primeiro-ministro, António Costa, salientou que em espaços fechados será obrigatório o uso de máscara. Em relação à possibilidade de este ano se realizarem, ou não, os chamados 'festivais de verão', referiu que está a ser feita "uma avaliação": "Oportunamente tomaremos uma decisão pública sobre essa matéria, provavelmente na próxima semana". O Governo decretou também a "proibição de eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas", a partir da próxima segunda-feira. Todas as decisões conhecidas hoje serão "reavaliadas a cada 15 dias". O setor cultural está praticamente encerrado em Portugal desde meados de março, quando foi decretado o estado de emergência para conter a pandemia da covid-19.