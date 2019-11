Na noite das legislativas de 6 de outubro, Assunção Cristas anunciou a saída do cargo de presidente do CDS. O partido passou de 18 para cinco deputados, com 4,4% dos votos, e a ainda líder chamou a si a derrota e abriu a porta à sucessão.

O congresso para eleger uma nova liderança do partido está agendado para 25 e 26 janeiro de 2020, em Aveiro.

Até ao momento, há um candidato declarado, Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM), e três potenciais candidatos “em reflexão” – Filipe Lobo d´Ávila, do “Juntos pelo Futuro”, João Almeida, deputado e porta-voz do partido com anterior liderança, e o líder da Juventude Popular (JP), Francisco Rodrigues dos Santos, também admitiu uma candidatura.

Abel Matos Santos

Idade: 46 anos

Profissão: Psicólogo clínico e sexologista. Psicoterapeuta no Hospital de Santa Maria, Lisboa.

Carreira política e partidária: Fundou em 2017 e é porta-voz da Tendência Esperança e Movimento (TEM) e é membro do Conselho Nacional e Comissão Política Nacional do CDS. Foi vice-presidente da concelhia de Lisboa do CDS-PP, chegou a integrar o movimento interno do CDS Alternativa e Responsabilidade, de Filipe Anacoreta Correia. É conhecido por posições contra a adoção por casais do mesmo sexo.

O que disse sobre a derrota do partido de outubro: “O CDS teve um mau resultado, um dos piores de sempre da sua história, e com isso o espaço socialista e de esquerda mantém a governação”

O que defende: “É preciso o partido assumir as suas ideias com clareza, assumir-se como partido de direita democrática e deixar o politicamente correto”

Uma frase: “Congratulo-me com o facto de agora muitos virem dizer que é preciso devolver ao CDS a sua matriz original, democrata cristã, conservadora e de direita”

João Almeida

Idade: 43 anos

Profissão: Jurista

Carreira política e partidária: Foi presidente da Juventude Popular, secretário-geral e porta-voz do CDS. No Governo PSD/CDS (2011-2015) foi secretário de Estado da Administração Interna. É deputado pelo CDS desde as legislativas de 2002.

O que disse sobre a derrota do partido de outubro: “Foi uma derrota estrondosa do CDS e em democracia estes resultados não acontecem por acaso. É preciso não voltar a cometer os mesmos erros e encontrar o que faltou, causas e propostas que mobilizem as pessoas”.

O que defende: “Tendo como matriz a democracia-cristã, o CDS-PP sempre integrou as ideias conservadoras e liberais. Somos pela valorização desse património doutrinário em todas as suas vertentes, procurando uma síntese respeitadora dos valores fundacionais do partido, afirmativa das convicções das suas bases, atual e útil aos olhos dos eleitores” (Nota introdutória da moção que vai propor ao congresso)

Uma frase: "Confesso que não estava nos meus planos e continua a não estar no meu horizonte imediato uma candidatura, mas seria irresponsável dizer não da maneira que as coisas estão"

Filipe Lobo d’Ávila