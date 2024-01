“Este é um momento importante para todos os celoricenses. Celorico de Basto fica a ganhar com esta mudança para um hospital de referência nacional [Guimarães], mais próximo da generalidade do concelho e com melhor serviço de transportes públicos”, comentou, em comunicado, o presidente da autarquia de Celorico de Basto, José Peixoto Lima.

Desde 1 de Janeiro que os utentes de Celorico de Basto, no distrito de Braga, passam a ter o Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, para a prestação de cuidados de saúde hospitalares, correspondendo à vontade da autarquia.

Em recentes declarações à Lusa, José Peixoto Lima assinalou que a principal vantagem da mudança para Guimarães, que foi comunicada à tutela, é a existência de um maior número de ligações por transportes por autocarros àquela cidade, beneficiando do facto de os concelhos vizinhos de Mondim de Basto e Cabeceiras de Basto também terem o Hospital Senhora da Oliveira como referência.

Celorico de Basto integra a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, tendo até ao final de 2023 como hospital de referência o Padre Américo, em Penafiel, mas com a restruturação do Serviço Nacional de Saúde e a criação das novas unidades locais de saúde, o município propôs à tutela a sua mudança para a área de influência do hospital de Guimarães, a sede da ULSAA.

A Unidade Local de Saúde do Alto Ave agrega Guimarães, Vizela, Fafe, Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto e Celorico de Basto, servindo cerca de 270 mil utentes.