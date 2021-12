Os números, que reveem em baixa os que foram divulgados em julho, constam dos resultados provisórios do Censos2021.

População com 65 anos ou mais aumentou 20,6% na última década

O número de pessoas com 65 anos ou mais de idade aumentou 20,6% nos últimos 10 anos e representa hoje 23,4% da população portuguesa.

O INE assinala também que aumentou na última década o desequilíbrio no volume da população dos dois sexos, com um rácio de 90,7 homens por cada 100 mulheres, menos 0,8 pontos do que em 2011.

Os números constam dos resultados provisórios do Censos 2021, cuja segunda fase de divulgação começou hoje.

Oleiros, Alcoutim e Almeida são os concelhos mais envelhecidos. Ribeira Grande, Lagoa e Santa Cruz os mais jovens

Oleiros, no distrito de Castelo Branco, Alcoutim (Faro) e Almeida (Guarda), são os municípios portugueses com a população mais envelhecida, enquanto Ribeira Grande e Lagoa, nos Açores, e Santa Cruz (Madeira) são os mais jovens.

Metade da população concentra-se em apenas 31 municípios

Cerca de metade da população residente em Portugal está concentrada em apenas 31 municípios, segundo os dados provisórios do Censos2021.

Os desequilíbrios na distribuição da população pelo território “acentuaram-se”, constata o INE, assinalando que “a evolução demográfica da última década ao nível do município permite verificar que os territórios localizados no interior do país perdem população e que os municípios que registam um crescimento populacional se situam predominantemente no litoral”.

Além disso, segundo os dados, verifica-se “uma concentração” em redor de Lisboa e na região do Algarve.

“Acentuaram-se, desta forma, os padrões de litoralização do país e o movimento de concentração da população junto da capital, fenómenos que se têm vindo a reforçar nas últimas décadas”, refere.

Aumento da escolarização na última década, 21,3% têm o secundário

O nível de escolarização em Portugal aumentou significativamente em Portugal e 21,3% da população tem hoje o ensino secundário, crescendo também o número de residentes com cursos superiores, segundo o Censos de 2021.

De acordo com resultados provisórios divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística, em 2021 tinham o e ensino secundário ou pós-secundário 21,3% dos residentes em Portugal, um aumento em relação aos 11,8% registados em 2011.

Também ao nível do ensino superior houve um crescimento significativo, e os Censos de 2021 apontam que a percentagem de população com cursos superiores passou dos 11,8% para os 17,4%.

População de nacionalidade estrangeira aumenta cerca de 40%

Dados provisórios do Censos2021 divulgados hoje revelam um aumento de 40,6 por cento de pessoas de nacionalidade estrangeira residentes em Portugal, que agora representam 5,4% do total da população.

À data da realização do Censos2021, residiam em Portugal 555.299 pessoas de nacionalidade estrangeira, um valor superior aos 3,7% verificados em 2011, conclui o INE, nos dados divulgados hoje.

Entre os estrangeiros residentes em Portugal, 452.231 (81,4% do total) são nacionais de países que não integram a União Europeia.

De acordo com o INE, a população estrangeira reforçou a “importância relativa” nas sete unidades estatísticas consideradas no Censos – Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira –, revelando “maior representatividade” no Algarve e na Área Metropolitana de Lisboa, com 14,7% e 8,9% respetivamente.

Aliás, “a grande maioria" dos municípios com presença mais elevada de população estrangeira situa-se a sul do país, nomeadamente na região do Algarve e na Área Metropolitana de Lisboa.

Odemira (28,6%), Aljezur (26,3%), Vila do Bispo (26,1%) Lagos (23,4%) e Albufeira (20,4%) são os municípios onde a população estrangeira é mais representativa, segundo os dados.

Do lado oposto, existem 13 municípios onde o número de estrangeiros é inferior a 1% da população residente, com Barrancos e Mesão Frio (ambos com 0,5%) e Gavião (0,6%) a registarem os valores mais baixos.

A Região Autónoma dos Açores é o território com menos estrangeiros (1,5% da população residente).

Aumentam os divorciados, diminuem os casados

Dados provisórios dos Censos 2021 divulgados hoje revelam um aumento de divórcios e uma diminuição de casamentos, havendo 43,4% de solteiros entre a população residente em Portugal.

“Nos últimos 10 anos, aumentou a importância relativa da população divorciada”, conclui o INE no item dedicado ao “estado civil” constante do documento divulgado hoje.

A população com estado civil “casado” representa atualmente 41,1%, uma redução em 2,1 pontos percentuais face a 2011.

Já a categoria de estado civil “divorciado” foi assinalada por 8,0% dos residentes em Portugal, um aumento de dois pontos percentuais relativamente aos Censos anteriores.

O INE nota que a percentagem de divorciados é, “pela primeira vez, superior ao valor da população com estado civil viúvo”, que, segundo os dados provisórios, é de 7,5%.

A análise do estado civil por sexo revela “algumas diferenças entre homens e mulheres”, com os homens a terem um número maior entre os solteiros e as mulheres a estarem mais representadas entre os viúvos.

“A proporção de homens solteiros é de 46,8%, face a 40,2% de mulheres solteiras. A proporção de mulheres viúvas é de 11,7%, enquanto que a de homens viúvos é de apenas 3,0%”, explicita o INE.

Esta é a segunda fase de divulgação de resultados provisórios dos Censos 2021, antecipando a data inicialmente prevista de 28 de fevereiro de 2022, depois da divulgação de resultados preliminares em 28 de julho.

Segundo um comunicado do INE, foi possível antecipar a divulgação a segunda fase de dados provisórios “devido à elevada adesão da população à resposta digital e à eficácia do sistema de tratamento e validação dos dados”.

Um terço dos agregados tem duas pessoas e um quarto tem uma

Um terço dos agregados domésticos em Portugal tem duas pessoas, enquanto um quarto são pessoas que vivem sozinhas, divulgou INE, que regista uma diminuição geral da dimensão de agregados na última década.

Em 2021, existem 4.149.668 agregados domésticos privados e 5.476 agregados institucionais.