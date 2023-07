Os ajustes diretos têm acelerado nos últimos meses devido à Jornada Mundial da Juventude, escreve o Expresso esta sexta-feira. Contas feitas, foram já "194 os contratos celebrados por entidades públicas relacionados com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) desde 2020, num valor total superior a 38,33 milhões de euros".

"Destas adjudicações, só seis contratos foram celebrados em 2020, nove no ano seguinte e apenas 27 em 2022. Significa isto que a esmagadora maioria das adjudicações (78,50%) foram feitas já em 2023, nos últimos sete meses. E há outro dado a mostrar como a receção ao Papa acelerou nos últimos meses: dos 194 contratos contabilizados pelo Expresso, 91 (46,9% do total) foram celebrados no último mês, num valor próximo dos 6 milhões — praticamente 200 mil euros por dia, em média. Nesse período, o peso dos ajustes diretos subiu 13 pontos, para 83,50% de todos os contratos celebrados, em comparação com a percentagem verificada entre 2020 e 26 de junho deste ano", lê-se no jornal.

Refira-se que estes ajustes diretos foram autorizados pelo Governo e aprovado pela maioria, que alarga os montantes máximos de todos os contratos público feitos para o evento, de acordo com o artigo 149º da lei do Orçamento do Estado de 2022.