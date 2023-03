No centro da rotunda foi colocado um cartaz com a inscrição 'Obrigado, Sr. Rui' e as pessoas que quiseram prestar esta última homenagem na passagem do cortejo fúnebre ladearam a entrada da vila onde o empresário nasceu, no distrito de Portalegre.

Mal o carro funerário entrou na rotunda ouviram-se as palmas da multidão. Com muitas das pessoas vestidas de preto em sinal de luto, as lágrimas foram visíveis em muitos rostos, em especial nos dos funcionários de empresas do grupo identificados por um pin da Delta ao peito.

As pessoas que se concentraram na rotunda dispersaram, depois, pela vila e, um pouco mais à frente, no Jardim Municipal, muitos foram os que se posicionaram para assistir novamente à passagem do cortejo, rumo à Igreja Matriz.

Numa das pontas do jardim está a estátua do comendador. Na base, várias velas acesas e flores, colocadas por populares, e, nas mãos da escultura que representa o empresário, uma coroa de flores branca. No jardim, enquanto esperavam, muitos eram os populares que aproveitavam para tomar um café – da marca Delta - num dos quiosques.

O cortejo fúnebre, entretanto, rumou para o complexo fabril do grupo - onde se situam a fábrica Novadelta, o Centro de Ciência do Café e a Adega Mayor. Uma multidão de funcionários da Novadelta ovacionou a chegada do cortejo àquela unidade durante 13 minutos. O corpo de Rui Nabeiro deu entrada na fábrica às 10h18 da manhã, com os funcionários, dispensados hoje e na terça-feira do serviço, a receber o cortejo fúnebre fardados, como num dia habitual de trabalho.

Além da Novadelta, o cortejo fúnebre passou por outras empresas de Rui Nabeiro, tendo chegado à Igreja Matriz de Campo Maior, onde está a decorrer o velório, pouco depois das 11h da manhã.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu no domingo, aos 91 anos, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa.

*Notícia atualizada às 11h39 com a passagem do cortejo pela empresa Novadelta.