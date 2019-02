Em declarações à agência Lusa, o porta-voz do movimento informal de cidadãos BASTA, Pedro Triguinho, disse que o "ajuntamento de centenas de cidadãos e de eleitos de todos os quadrantes políticos" junto ao Nicho de Riachos é um "mais um grito de revolta por uma situação que se arrasta há anos".

Referiu que a participação também é reveladora da "indignação" pela aceitação, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (TAFL), de uma providência cautelar que evitou o encerramento da fábrica responsabilizada pela poluição naquela zona.

Pedro Triguinho afirmou que as pessoas estão cansadas pelo arrastar de uma situação que se prolonga há quatro anos, com queixas continuadas da poluição, tanto atmosférica, sentida sobretudo na aldeia de Carreiro da Areia, onde se situa a empresa, como hídrica, nas ribeiras do Serradinho e da Boa Água, que desagua no rio Almonda.

"As pessoas de Carreiro da Areia não podem abrir as janelas de casa e são frequentes as queixas de irritações nos olhos e nas vias respiratórias porque o ar é ácido", disse.