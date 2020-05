Em declarações à agência Lusa, via telefone, Hugo Devesas, do movimento denominado “Protesto contra o novo aterro na freguesia de Covelas”, disse que a manifestação juntou “centenas de populares no centro da cidade” e que houve também um buzinão, considerando as iniciativas “um sucesso”, sobretudo num contexto de pandemia da covid-19.

O presidente da Câmara da Trofa (distrito do Porto), Sérgio Humberto, anunciou em 17 de maio, a troco de uma indemnização de dois milhões de euros, a instalação de um aterro na freguesia de Covelas, apontando-o como uma extensão do equipamento fechado em 2016 na freguesia vizinha de Santa Cristina do Couto, em Santo Tirso.

Contudo, na sexta-feira, véspera da manifestação, o executivo municipal da Trofa assumiu, em comunicado, que, apesar de ter “a convicção de que esta unidade não prejudicaria a qualidade de vida” da população e que “representaria um conjunto de contrapartidas importantes a favor da freguesia”, estará “ao lado da vontade dos covelenses”, dando conta de que “tudo fará para que este aterro não seja uma realidade”.

“Na semana passada [a câmara] dizia ao contrário [que o aterro iria avançar]. É uma pouca vergonha a maneira como este processo está a ser conduzido e negociado pela calada. É um processo opaco e que nunca foi transparente. A população soube na semana passada, através do anúncio do presidente da câmara”, criticou Hugo Devesas.