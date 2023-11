Passava pouco das 15:30 quando as centenas de pessoas concentradas no Largo do Intendente, em Lisboa, arrancaram a marcha em direção ao Martim Moniz, e depois ao Rossio, com faixas e cartazes com frases já ouvidas em manifestações anteriores: “Mexeu com uma, mexeu com todas”, “Justiça machista não é justiça”, “Não estamos todas, faltam as mortas” e “A nossa luta é todo o dia, somos mulheres, não mercadoria”.

A manifestação seguiu ao ritmo de um grupo feminino de batuque, colorida com cartazes, faixas e bandeiras, e com uma participação de várias gerações, contando com a presença da líder do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, e do PAN, Inês Sousa Real.

Femicídio, violência doméstica, violência obstétrica foram temas visíveis do desfile onde também não foi esquecido um apelo à paz no Médio Oriente.