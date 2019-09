Na marcha não faltaram muitos cartazes coloridos, onde se liam frases em português e inglês, como "O que é que nós queremos? Justiça climática", "Deixai passar, sou ativista e o mundo vou mudar", "Senhor ministro, explique por favor porque é inverno e ainda faz calor", "You are killing us", "Make earth green again" e "Be part of the solution, not part of the polution", entre outras.

Muitos usando máscaras de proteção contra a poluição, saltando e batendo palmas, todos seguiram até ao centro da vila, em frente à câmara municipal, aplaudidos por quem assistia à passagem da manifestação.

Foi junto aos Paços do Concelho que se ouviram as palavras de ordem com mais intensidade, que expressavam a preocupação face às questões do clima, como que a fazer jus ao nome da artéria onde decorria a atividade: Rua Senhor dos Aflitos.

O presidente da câmara, Pedro Machado, desceu à rua para dar as boas-vindas aos jovens e elogiar aquela atividade.