O Serviço de Imuno-Hemoterapia do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN) vai passar a colher, analisar, processar, criopreservar e armazenar os produtos para transplante dos doentes do Centro Clínico Champalimaud.

De acordo com um comunicado do CHLN, a Unidade de Hemato-Oncologia do Centro Clínico Champalimaud, que trata doentes com Síndromes Linfoproliferativos e Mieloma Múltiplo, tem registado “um crescimento significativo”.

Por esta razão, a fundação reforçou as condições técnicas e logísticas nesta área, através da assinatura de um memorando assinado na quinta-feira entre as administrações do CHLN e a Champalimaud.

Trata-se do primeiro acordo específico no domínio da especialidade hospitalar de Imuno-Hemoterapia que se regista após dois anos em que, informalmente, estas duas instituições têm vindo a desenvolver ações de cooperação clínica.

“Com a assinatura deste memorando, duas das mais reputadas instituições do país mostram como entidades públicas e privadas podem cooperar, tendo em vista ganhos de saúde para os portugueses, bem como eficiência no uso dos recursos disponíveis para o crescimento da investigação e para o desenvolvimento da medicina em Portugal”, prossegue o comunicado.