O Centro Hospitalar de Setúbal vai ter uma nova unidade de internamento de curta duração com capacidade para 33 camas, num investimento superior a 920 mil euros, adiantou hoje aquela unidade de saúde em comunicado.

Este investimento, autorizado pela secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos, vai melhorar a resposta do Hospital de São Bernardo ao criar mais espaço para os utentes e para os profissionais com mais área para camas, gabinetes médicos e de triagem, salientou em comunicado.

Esta nova unidade faz parte do plano de investimentos do Centro Hospitalar de Setúbal para 2018, acrescentou.

Segundo o Centro Hospitalar de Setúbal, com esta nova unidade “será possível reforçar a vigilância e o acompanhamento clínico permanente aos utentes provenientes dos outros serviços que necessitem de estabilização”.

Além disso, será também possível “internalizar um conjunto de camas alugadas em instituições privadas e de caráter social e minimizar, até à construção do novo edifício, as dificuldades com que o Centro Hospitalar de Setúbal se tem debatido em situações de atendimento urgente e emergente”, explicou.