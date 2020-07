A explicação é simples: enquanto que o ministério da Saúde contabiliza todo o tipo de consultas, presenciais e teleconsultas, a Ordem apenas contabiliza as consultas presenciais, argumentando, segundo o Público, que muitos dos atendimentos por telefone não foram consultas médicas propriamente ditas.

As teleconsultas no SNS não são um tema novo. Há dois anos, o secretário de Estado Adjunto da Saúde reconhecia à Lusa que eram várias as situações em que era demasiado complicado para os utentes conseguirem contactar o centro de saúde, pelo que, na altura, foi decidido que as chamadas que não fossem atendidas seriam reencaminhadas para a linha SNS24.

Em 2019 as melhorias já foram notórias, mais de 30 mil teleconsultas foram realizadas, ano que registou o número mais elevado, com um crescimento de 13,5% relativamente a 2018 e de 5,7% face a 2017, segundo dados hoje divulgados.

Em média, foram realizadas diariamente, em 2019, mais de 80 teleconsultas (no total de 30.074), que permitem que o utente possa ser visto por um médico, através de um computador ou de um telemóvel.

Ao Público, Diogo Urjais, presidente das Unidades de Saúde Familiares, explica que o problema parte logo do sistema instalado que "não permite que fique gravado na nuvem que o utente ligou”, sendo que a maior parte dos centros de saúde não tem linhas ou postos telefónicos suficientes, nem recursos humanos suficientes para o fazer, confessando que só é possível atender três chamadas em simultâneo.