O presidente do maior sindicato da PSP sublinhou que muitas destas viaturas estão paradas porque precisam de pequenas reparações, como elevador do vidro elétrico.

Segundo a ASPP, os comandos de Lisboa, Porto e Setúbal são onde existe mais viaturas paradas e onde a situação “é mais grave”.

Paulo Rodrigues referiu que esta situação começou a agravar-se em dezembro e piorou no início do ano porque “a Polícia está a ser gerida por duodécimos”, uma vez que o Orçamento do Estado ainda não foi aprovado

Na resposta enviada à Lusa, o MAI refere que “continua empenhado em dotar as forças e serviços de segurança das condições adequadas ao exercício da missão que lhes está confiada”, estando previsto no programa do Governo “aprofundar as soluções de partilha de recursos” entre a PSP e GNR através “da gradual integração das estruturas de apoio técnico e de suporte logístico”.

O MAI adianta, como exemplo, a manutenção e reparação de avarias no vasto parque de viaturas ao serviço das forças de segurança.

A ASPP/PSP considera que esta proposta do Governo das oficinas partilhadas para a PSP e GNR não vai resolver o problema, defendendo que é necessário mudar o modelo de gestão da frota.

O Ministério tutelado por Eduardo Cabrita frisa que vai continuar este ano com a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna, que tem permitido, desde 2017, “programar e realizar um importante investimento" nas instalações policiais e viaturas.

No âmbito dessa lei, o MAI destaca a aquisição de 2.422 viaturas no valor de cerca de 57 milhões de euros.

O MAI refere também que, em 2018 e 2019, a Lei de Programação permitiu a aquisição de cerca de mil viaturas para as forças e serviços de segurança, totalizando um investimento de cerca de 24 milhões de euros.

O Ministério da Administração Interna indicou ainda que esta lei já permitiu, no âmbito da reabilitação e construção de postos e esquadras da PSP e GNR, concluir cerca de 50 empreitadas, num valor superior a 30 milhões de euros, estando previsto um investimento global superior a 100 milhões de euros.

Contactada pela Lusa, a direção nacional da PSP escusou-se a divulgar os dados sobre a frota daquela polícia e de quantas viaturas estão para reparação.

A direção nacional da PSP indica que a tutela tem conhecimento das capacidades da frota da PSP e sustenta que "quando uma viatura está avariada é imediatamente sinalizada para ser intervencionada".