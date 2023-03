De acordo com família do empresário, as cerimónias fúnebres do Comendador Manuel Rui Azinhais Nabeiro terão início amanhã, segunda-feira dia 20 de março, em Campo Maior.

Foto de arquivo datada de 23 abril 2014 do presidente da Delta Cafés, Rui Nabeiro, na sua em Campo Maior.O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés morreu hoje aos 91 anos, vítima de doença, num hospital em Lisboa.NUNO VEIGA/LUSA © 2014