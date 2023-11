Para este quinta-feira, o IPMA prevê "períodos de céu muito nublado, temporariamente pouco nublado na região Sul entre o meio da manhã e o final da tarde".

São também esperados "períodos de chuva fraca na região Sul até ao início da manhã, e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro, em especial no Minho e Douro Litoral".

O vento vai estar "fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante oeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas" e há "possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais das regiões Norte e Centro".

As previsões apontam para uma "pequena subida da temperatura da mínima na região Sul e da máxima no interior Centro e Sul e no Algarve". Já no Grande Porto vai ser verificada uma "pequena descida de temperatura".

Assim, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 5ºC (Guarda) e os 13ºC (Faro). As máximas situam-se entre os 10ºC (Guarda) e os 22ºC (Faro).

Quanto ao estado do mar, a Costa Ocidental vai ter "ondas de noroeste com 2,5 a 3 metros, aumentando gradualmente para 3,5 a 4,5 metros a norte do Cabo Raso a partir do meio da tarde". Na Costa Sul, as ondas de sudoeste podem "atingir 1 metro, sendo inferiores a 1 metro no sotavento".