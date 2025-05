Pode parecer uma piada de 1 de abril fora de época, mas a história foi confirmada pela polícia. Segundo a BBC, um pato foi apanhado por uma câmara de velocidade em Köniz, na Suíça, a ultrapassar o limite de velocidade permitido – e tudo indica que é reincidente.

O episódio insólito ocorreu a 13 de abril deste ano, quando um radar de controlo de tráfego captou um pato-bravo a voar a 52 km/h numa zona com limite de 30 km/h.

A surpresa não se ficou pela velocidade, mas pela suspeita levantada pelas autoridades de que se trata do mesmo pato que, exatamente no mesmo local e no mesmo dia, em 2018, foi fotografado a voar à mesma velocidade.

As imagens foram publicadas pela polícia local de Köniz, uma cidade situada no cantão de Berna, no centro do país. A coincidência despertou curiosidade e humor entre os cidadãos e utilizadores das redes sociais, que rapidamente começaram a especular sobre a veracidade do caso.

Perante os comentários que sugeriam tratar-se de uma partida elaborada, possivelmente um atraso na brincadeira habitual do Dia das Mentiras, as autoridades esclareceram que o sistema de radar é inviolável. As imagens, garantem, não podem ser manipuladas e são seladas para efeitos legais.

A publicação tornou-se rapidamente viral e gerou inúmeros comentários, muitos deles questionando que tipo de penalização se aplicaria ao pato. Outros ironizaram sobre a possibilidade de o animal estar a ser vigiado pelas autoridades de trânsito ou até a ser alvo de uma investigação por reincidência.