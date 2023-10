Bombeiros participam no combare ao incêndio no concelho da Calheta, Madeira, 12 de outubro de 2023. O incêndio deflagrou cerca das 18:00 de quarta-feira na freguesia dos Prazeres, no município da Calheta, na zona oeste da Madeira, e motivou a retirada de 120 hóspedes do Hotel Jardim Atlântico”, cerca das 20:00, embora o fogo não tenha atingido a infraestrutura. HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

Lusa