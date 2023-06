“Uma governante não tem condições para governar quando tem os agricultores contra ela. Esta senhora devia demitir-se imediatamente”, sustentou José Pacheco, citado numa nota de imprensa.

Nos últimos meses, a região tem criticado a exclusão da região dos apoios nacionais para mitigar o impacto da guerra da Ucrânia e a consequente subida de custos.

O ministério da Agricultura esclareceu na segunda-feira que as portarias n.º120-A/2023 e 120-B/2013 não incluem as regiões autónomas, uma vez que em causa está um apoio financiado, em exclusivo, pelo Orçamento do Estado (OE) do continente

Para o deputado único do Chega no parlamento açoriano, a "atitude da República vem, uma vez mais, demonstrar o quanto o Governo da República não gosta das Autonomias e está contra os Açores e os seus agricultores”, afirmando estar-se perante uma “vingançazinha” da República em relação aos Açores.

O deputado do Chega/Açores, e dirigente do partido na Região, refere ainda que os agricultores dos Açores estão "gravemente" penalizados, apesar de produzirem cerca de 37% de todo o leite nacional.

Apesar de produzirem "um produto de excelente qualidade", os agricultores açorianos são "esquecidos pelo Governo da República", apontou.

Na sexta-feira, a Assembleia dos Açores aprovou por unanimidade uma resolução da coligação PSD/CDS-PP/PPM que exige ao Governo da República a extensão às Regiões Autónomas dos apoios nacionais à agropecuária.