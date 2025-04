Uma equipa de investigação liderada pela Universidade de Exeter instalou câmaras no Parque Nacional de Cantanhez, na Guiné-Bissau, filmando chimpanzés a partilhar fruta-pão africana fermentada, que contém etanol (álcool).

As descobertas foram publicadas na Current Biology, noticiou na segunda-feira a agência Europa Press.

Acredita-se que os humanos consomem álcool desde os tempos antigos, com benefícios para os laços sociais. O novo estudo sugere que os parentes mais próximos dos humanos podem estar a fazer algo semelhante.

"Nos humanos, sabemos que beber álcool desencadeia uma libertação de dopamina e endorfinas, que produzem sentimentos de felicidade e relaxamento", destacou Anna Bowland, do Centro de Ecologia e Conservação do Campus Penryn de Exeter, em comunicado.

“Sabemos também que a partilha de bebidas alcoólicas, mesmo através de tradições como as festas, ajuda a formar e a fortalecer laços sociais. Agora que sabemos que os chimpanzés selvagens comem e partilham frutos contaminados com etanol, a questão é: poderão estar a obter benefícios semelhantes?”, questionou.

Os investigadores usaram câmaras ativadas por movimento para filmar chimpanzés a partilhar frutas fermentadas em 10 ocasiões diferentes.

Foi analisado o teor alcoólico da fruta partilhada por estes chimpanzés. O nível mais elevado encontrado foi o equivalente a 0,61% ABV (teor alcoólico, medida utilizada nas bebidas alcoólicas).

O valor é relativamente baixo. No entanto, os investigadores referiram que esta pode ser apenas a ponta do icebergue, uma vez que entre 60% e 85% da dieta dos chimpanzés consiste em fruta, pelo que baixos níveis de álcool em vários alimentos podem representar um consumo significativo.

Os investigadores sublinham que é improvável que os chimpanzés fiquem embriagados, pois isso claramente não melhoraria as suas hipóteses de sobrevivência.

O impacto do álcool no metabolismo dos chimpanzés é desconhecido. No entanto, descobertas recentes de uma adaptação molecular que aumentou significativamente o metabolismo do etanol no antepassado comum dos macacos africanos sugerem que o consumo de frutos fermentados pode ter origens antigas em espécies como os humanos e os chimpanzés.

"Os chimpanzés não partilham alimentos o tempo todo, pelo que este comportamento com frutas fermentadas pode ser importante", frisou Kimberley Hockings, também da Universidade de Exeter.

"Precisamos de aprender mais sobre se procuram deliberadamente frutos contaminados com etanol e como os metabolizam, mas este comportamento pode ser um dos primeiros estágios evolutivos do 'banquete'. Se assim for, isto sugere que a tradição humana de festejar pode ter origens profundas na nossa história evolutiva”, salientou a investigadora