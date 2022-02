Depois de ser criticada por todo o mundo, a Tencent Video recuou e disponibilizou, durante o fim de semana, o final original do filme ‘Fight Club’, segundo revela o Guardian.

No final do mês de janeiro, o clássico de 1999 integrou parte do catálogo da plataforma, mas o final foi censurado e a população chinesa não pôde ver a cena em que o Edward Norton e Helena Bonham Carter assistem ao colapso dos arranha-céus ao som de ‘Where is my mind?’, dos Pixies.

A Tencent Video transmitiu o filme com um corte na cena final e com alterações ao argumento e, na versão censurada do filme de David Fincher, o Projeto Caos, em que todas as empresas com registos bancários explodiam para libertar as pessoas das suas dívidas, não foi bem-sucedido. Em vez disso, incluía um texto a explicar que a polícia tinha chegado a tempo de prender Tyler Durde.

"Através de pistas fornecidas por Tyler, a polícia rapidamente descobriu todo o plano e prendeu os criminosos, impedindo com sucesso o plano de explosão da bomba", lia-se no texto final. "Após o julgamento, Tyler foi enviado para um asilo, recebendo tratamento psicológico. Teve alta do hospital em 2012".

A versão criada pela Tencent é doze minutos mais curta que a original, com alguns minutos cortados na cena final.

A China tem algumas das regras de censura mais restritivas do mundo, com as autoridades a autorizarem apenas um curto número de filmes estrangeiros para lançamento todos os anos e, por vezes, com grandes cortes. Mas a alteração ou mesmo inversão de finais é rara.

As alterações ao final do ‘Fight Club’ vieram à luz depois de espectadores na China, que tinham visto o original, verem a edição disponível localmente.