"É importante começar rapidamente a reduzir essas medidas de forma concertada", quando "os preços da energia baixam", para evitar "aumentar as pressões inflacionistas a médio prazo", declarou Lagarde, em conferência de imprensa, após a reunião de política monetária do BCE.

Lagarde disse também que o BCE "está pronto a agir, se for necessário" para "preservar a estabilidade financeira".

O BCE decidiu hoje subir as suas taxas de juro em 50 pontos base, apesar da agitação que se vive no setor bancário.

"Projeta-se que a inflação permaneça demasiado elevada durante demasiado tempo", começou Christine Lagarde na conferência de imprensa de hoje. Como tal, o Conselho do Banco Central Europeu (BCE) decidiu "aumentar as três taxas de juro diretoras do BCE em 50 pontos base, em conformidade com a sua determinação em assegurar um retorno atempado da inflação ao objetivo de 2% a médio prazo".

Lagarde esclareceu que "as novas projeções macroeconómicas elaboradas por especialistas do BCE foram finalizadas no início de março, antes do recente surgimento de tensões nos mercados financeiros".

(Artigo atualizado às 14:28)