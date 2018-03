De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), hoje ainda “vai ser um dia pacífico, com temperaturas mínimas da ordem dos 0 a 2 graus nas regiões do interior Norte e Centro associados a uma massa de ar polar e aguaceiros fracos e pouco frequentes".

“A partir da tarde, o céu vai tornar-se muito nublado, inicialmente nas regiões do litoral sul e depois estendendo-se a todo o território. A partir do meio da tarde, vamos ter períodos de chuva fraca e chuvisco na região Norte. A chuva virá de sul para norte e haverá queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela”, referiu.

Na quinta-feira, indicou Maria João Frada, prevê-se uma subida significativa dos valores da temperatura mínima, da ordem dos 4/5 graus e da máxima entre 2 e 5 graus.

“Neste dia, vai ocorrer chuva em todo o território, que pode ser chuva forte localmente e (…) pode haver queda de neve acima dos 1000/ 1200 metros, mas é muito temporária, pois com a entrada do ar mais quente a neve fica confinada aos pontos mais altos da Serra da estrela”, disse.