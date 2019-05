O Banco Mundial ativou a chamada Janela de Resposta a Crises da Associação Internacional de Desenvolvimento e mobilizou 545 milhões de dólares (488,1 milhões de euros) para responder às necessidades das populações nos três países, montante que se junta a cerca de 150 milhões de dólares (134,4 milhões de euros) anteriormente libertados de outros projetos.

A instituição anunciou ainda através de um comunicado divulgado hoje que “está a trabalhar” com Moçambique e as Comores para avaliar as necessidades e a correspondente resposta à situação de emergência causada pela recente passagem do ciclone Kenneth pelos dois países, no passado dia 24 de abril, que afetou, só no norte de Moçambique, cerca de 227.000 pessoas, de acordo com os últimos dados anunciados pelas autoridades do país.

A passagem do ciclone Idai em março “causou estragos catastróficos” que “afetaram milhões de pessoas, e esta tragédia foi ampliada com o ciclone Kenneth”, afirmou o presidente do Banco Mundial, David Malpass, que visitou recentemente Moçambique, de acordo com o comunicado.

O Banco Mundial anunciou ainda que está trabalhar “em proximidade” com os seus parceiros para “ajudar a população a recuperar destas tempestades terríveis”, assim como no sentido de apoiar os esforços de uma “reconstrução mais forte”, e de melhoria da “resiliência destes países” às ameaças naturais.