Segundo o município do distrito do Porto, os cidadãos com deficiência passarão, também, a contar com um equipamento que permitirá acesso autónomo às piscinas municipais. O seu acompanhante terá também isenção de taxa na utilização das piscinas.

As medidas foram tomadas para sublinhar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, assinalado na quinta-feira, ao longo do qual foram realizadas ações de sensibilização na cidade, em parceria com o Conselho Local de Ação Social de Penafiel (CLAS).

A iniciativa "bloqueou vários estacionamentos do centro da cidade com cadeiras de rodas" decoradas com mensagens dirigidas à população, refere a autarquia.

Esta iniciativa, acrescenta o município, "pretendeu sensibilizar a comunidade para a utilização indevida dos espaços reservados a pessoas com deficiência motora" e foi desenvolvida pelo grupo de trabalho da Rede Social de Penafiel afeto à área da deficiência e da doença mental/demências naquele concelho.