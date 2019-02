A 20 de fevereiro, data em que a Igreja assinala a festa litúrgica dos santos pastorinhos, será comemorado pela primeira vez o feriado municipal do “Dia dos Pastorinhos Francisco e Jacinta Marto”, em Juranda, município da Diocese de Campo Mourão, no estado brasileiro do Paraná.

Juranda é a terra natal de Lucas, a criança cujo milagre abriu caminho à canonização de Francisco e Jacinta Marto declarados santos a 13 de maio e 2017, em Fátima, pelo papa Francisco.

Segundo uma nota do gabinete de comunicação do Santuário de Fátima, a decisão de instituir o Dia dos Pastorinhos como feriado municipal foi aprovada pela Câmara Municipal e promulgada pela prefeita Municipal de Juranda, Leila Amadei, a 11 de fevereiro e tem efeitos imediatos.

“Fica instituído no Município de Juranda, o feriado municipal religioso do ‘Dia dos Pastorinhos Francisco e Jacinta Marto’, a ser comemorado no dia 20 de fevereiro. A data fica incluída no calendário Municipal de Eventos e Datas Comemorativas do Município de Juranda”, lê-se na Lei nº 2.271/2019, assinada pela prefeita Leila Amadei.

Juranda é a cidade onde nasceu e reside Lucas, a criança de seis anos que ficou em coma depois de uma queda de uma altura aproximada de 6,5 metros.

A criança estava em casa dos avós, a brincar com uma irmã, quando caiu por acidente de uma janela, de cerca 6,5 metros de altura, sofrendo um grave traumatismo crânio-encefálico, com perda de massa encefálica.