Os resultados do trabalho, ainda não publicados, foram apresentados na conferência Goldschmidt, considerada a principal conferência sobre geoquímica, promovida pela Sociedade Geoquímica, nos Estados Unidos, e pela Associação Europeia de Geoquímica. Este ano, devido à pandemia da covid-19, a iniciativa decorre à distância, terminando na sexta-feira.

Cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, na Califórnia, socorreram-se de dados da sonda Galileu (que esteve na órbita de Júpiter entre 1995 e 2003) e criaram modelos geoquímicos de reservatórios de água do interior de Europa, a sexta maior lua do Sistema Solar (mas um pouco mais pequena do que a Lua da Terra) e que terá um oceano debaixo da sua camada superficial de gelo.

Segundo os cientistas, as simulações, combinadas posteriormente com dados recolhidos do telescópio espacial Hubble, na órbita da Terra há 30 anos, revelam que a superfície de Europa terá cloreto, indiciando que a água subterrânea da lua de Júpiter será muito provavelmente igualmente rica em cloreto, o mineral em maior concentração na água dos oceanos da Terra.

"Pensamos que este oceano [de Europa] pode ser habitável para a vida", afirmou o investigador que liderou o estudo, Mohit Melwani Daswani, citado em comunicado pela organização da conferência Goldschmidt. ​​​​​​​​​​