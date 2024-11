De acordo com uma nota da PJ, os crimes ocorreram em 25 de novembro de 2019 na habitação da vítima, um homem de 41 anos, num “contexto de violência extrema”.

O crime estará, segundo a polícia, relacionado com “outras atividades criminosas envolvendo agressores e vítima”.

Desde 30 de outubro que os suspeitos têm vindo a ser sucessivamente localizados e detidos.

No âmbito da investigação, foi realizada uma operação policial em articulação com as autoridades do Reino Unido, país para onde tinha fugido um dos suspeitos e onde veio a ser detido em cumprimento de um mandado de detenção internacional.

Quatro dos suspeitos foram já presentes às autoridades judiciárias, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Aguarda-se a extradição do homem detido no Reino Unido.

Segundo a PJ, o quinto suspeito foi detido na segunda-feira e aguarda-se ainda uma decisão quanto à medida de coação.