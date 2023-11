Os investigadores da polícia estão a tentar determinar como é que o automóvel subiu o passeio e entrou na zona de refeições ao ar livre junto à estrada. O condutor não acusou álcool.

De acordo com a polícia de Victoria, além do condutor outras cinco pessoas ficaram feridas. Uma mulher de 35 anos encontra-se nos cuidados intensivos.

Um jovem de 11 anos, dois homens na casa dos 30 anos, uma mulher com cerca de 40 anos e uma criança de 9 anos morreram no local, de acordo com a polícia.

Prevê-se que o condutor fique internado até terça-feira, altura em que será interrogado.

As circunstâncias exatas que envolveram a colisão ainda não foram determinadas e as investigações continuam em curso, referiram as autoridades.