O suspeito também morreu após uma troca de tiros com a polícia, disse o chefe da polícia local, Jim MacSween, afirmando que o tiroteio ocorreu num prédio com vários apartamentos.

"Assim que os policiais chegaram, depararam-se com uma cena horrenda onde várias vítimas morreram", disse MacSween.

A polícia está a investigar o motivo e se havia uma ligação entre as vítimas e o suspeito do sexo masculino, que não foi identificado e terá agido sozinho.

As vítimas foram encontradas em diferentes apartamentos do prédio, localizado em Vaughan, nos subúrbios a cerca de 30 quilómetros a norte de Toronto.

Já em setembro deste ano, um homem matou 11 pessoas e esfaqueou outras 18, numa comunidade indígena isolada na província de Saskatchewan, também no Canadá.

Crimes violentos relacionados a armas de fogo representam menos de três por cento de todos os crimes violentos no Canadá, mas desde 2009 a taxa per capita de armas disparadas com intenção de matar ou ferir aumentou cinco vezes.