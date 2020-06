Um protocolo de cooperação, assinado entre departamentos dos ministérios da Cultura e da Justiça e associações do setor, permite levar 70 obras cinematográficas e audiovisuais a reclusos e a jovens em cumprimento de penas e medidas tutelares de internamento, de acordo com a informação hoje divulgada.

Trata-se de uma iniciativa conjunta da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), da Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais (GEDIPE) e da Associação Portuguesa de Defesa das Obras Audiovisuais (FEVIP).

“Atentas à conjuntura nacional e internacional resultante da declarada pandemia covid-19”, estas entidades “assinaram um protocolo de cooperação para a distribuição de cerca de 70 obras cinematográficas e audiovisuais, que começaram ontem [segunda-feira] a ser entregues a 22 Estabelecimentos Prisionais e seis Centros Educativos do país”, afirma o comunicado do Ministério da Cultura.

No âmbito deste protocolo, será disponibilizado um catálogo de obras cinematográficas e audiovisuais para serem livremente exibidas nas prisões e centros educativos sob a alçada da DGRSP.