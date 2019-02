A Estrada Nacional 6, conhecida como Avenida Marginal, sofrerá, até ao dia 2 de março, condicionamentos no trânsito na Cruz Quebrada, concelho de Oeiras, devido a trabalhos de abate de árvores, anunciou hoje em comunicado a Infraestruturas de Portugal.

Os trabalhos pontuais, que levarão à supressão do trânsito na “via direita no sentido Lisboa/Cascais”, decorrerão durante o dia entre as 10:30 e as 16:30 ao quilómetro dois da Avenida Marginal.

“Devido às condições atmosféricas, pode existir necessidade de prolongar o período previsto para o constrangimento de tráfego”, acrescentou a Infraestruturas de Portugal.