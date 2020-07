“Vamos estabelecer todos os mecanismos para assegurar a unidade nacional” contra o projeto israelita, afirmou o secretário-geral da Fatah, Jibril Rajub, na conferência de imprensa com Saleh al-Aruri, quadro do Hamas, que falava em videoconferência a partir de Beirute.

“Afirmo que a posição da direção do Hamas é pelo consenso nacional. Esta conferência de imprensa conjunta também é uma oportunidade para começar uma nova etapa ao serviço do nosso povo nestes momentos perigosos”, reforçou Aruri.

A Fatah, partido laico no poder na Cisjordânia, e o Hamas, movimento islâmico que governa a Faixa de Gaza, estão de costas voltadas desde 2007, ano em que o Hamas tirou o controlo do enclave palestiniano à Fatah numa quase guerra civil, um ano depois do movimento islâmico ter ganho as legislativas.

Todas as tentativas de reconciliação desde então têm falhado.