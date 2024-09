O chefe do Conselho Executivo do grupo xiita libanês Hezbollah, o clérigo Hashem Safi al-Din, foi hoje eleito secretário-geral do movimento político e armado da organização, noticiou o canal televisivo estatal saudita Al Arabiya.

Segundo o canal internacional de notícias em árabe, citado pela agência espanhola EFE, o conselho do Hezbollah escolheu Safi al-Din como sucessor do seu primo, Hassan Nasrallah, morto na passada sexta-feira num bombardeamento israelita nos arredores de Beirute.