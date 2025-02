Apesar do domínio do Al Nassr em terreno forasteiro, só aos 48 minutos conseguiu marcar, com o jovem brasileiro Angelo a cruzar na direita para o avançado português, que surgiu nas costas de um defesa a desviar de cabeça.

Aos 90+10 minutos de um desafio pouco emotivo, e na conversão de uma grande penalidade, por braço de um defesa na reação a um livre de Ronaldo, o senegalês Sadio Mané converteu o castigo e fez o definitivo 2-0.

Com este resultado, o Al Nassr iguala, à condição, o Al-Qadisiya no terceiro lugar, com 47 pontos, já algo atrasado na luta pelo título, que o Al Hilal também está em grandes dificuldades para renovar.

A formação de Jorge Jesus, que só conquistou cinco dos últimos 12 pontos disputados, teve pressa em resolver o seu encontro, já que aos quatro minutos já tinha marcado por duas vezes e aos 28 já comandava por 4-0: o brasileiro Malcon inaugurou o marcador aos três e no minuto seguinte Salem Al Dawsari ampliou.

A voracidade dos anfitriões, com Ruben Neves e João Cancelo como titulares, resultou em novo golo de Malcon, aos 20, e do ex-benfiquista Marcos Leonardo, aos 28.

Salem Al Dawsari também ‘bisou’, aos 55 minutos, com o tento solitário da equipa forasteira, 11.ª da classificação, a ser apontado por Abdulrahman Al Safari, aos 65.

O Al Hilal, que somava três jogos sem ganhar, facto que lhe custou a perda da liderança, é segundo, com 51 pontos, a quatro do comandante Al Itthiad, de Laurent Blanc e Danilo Pereira, que goleou a equipa de Jesus 4-1 na anterior jornada, e que só joga na quarta-feira, visitando o Al-Khaleej, 10.º.