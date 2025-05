Numa nota disponível hoje no ‘site’, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde informa que Comité de Avaliação do Risco em Farmacovigilância da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendou medidas para minimizar o risco de pensamentos suicidas dos medicamentos contendo finasterida e dutasterida, usada em casos de hiperplasia benigna da próstata.

O Infarmed refere que os pensamentos suicidas foram confirmados como efeito indesejável do medicamento contendo finasterida (em comprimidos), mas não foi encontrada uma ligação direta com os medicamentos com dutasterida.

Assim, avisa que os medicamentos com finasterida, em comprimidos, podem causar humor depressivo, depressão ou pensamentos suicidas e pede a quem os esteja a usar para, se sentir alterações de humor, pare de os tomar e contactar o médico assistente para aconselhamento.

Alerta ainda para o facto de nalguns doentes que tomam finasterida (comprimidos de 1 mg), os problemas com a função sexual (tais como menor desejo de ter relações sexuais, dificuldade em ter uma ereção e problemas com a ejaculação) poderem contribuir para alterações de humor, incluindo pensamentos suicidas.

“Se tiver problemas com a função sexual, contacte o seu médico para obter aconselhamento médico adicional”, acrescenta.

Os doentes que estejam a utilizar finasterida oral de 1 mg para a alopecia androgenética devem ser aconselhados a interromper o tratamento e a procurar aconselhamento médico se sentirem humor depressivo, depressão ou ideação suicida.

Já quanto aos medicamentos com dutasterida, se o utente tiver humor depressivo, depressão ou pensamentos suicidas deve igualmente procurar um médico.