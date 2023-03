O protocolo foi acordado entre a Fundação JMJ Lisboa 2023 e a Rede Mundial de Oração do Papa em Lisboa, à semelhança daquilo que já tinha sido feito na JMJ no Panamá, em 2019.

Entre 30 de julho e 06 de agosto, a “Click To Pray” vai disponibilizar aos seus utilizadores três meditações diárias em português, inglês, italiano, francês, alemão e chinês tradicional.

Segundo indica a Fundação JMJ Lisboa 2023 em comunicado, as meditações também vão estar na aplicação oficial do evento deste ano, “seguindo o itinerário de oração definido pela equipa de espiritualidade”.

A aplicação poderá “ser utilizada pelos jovens presentes no encontro, mas também pelos que não podem estar fisicamente presentes, mas pretendem estar unidos espiritualmente à JMJ e rezar em união com o Papa Francisco e com todos os peregrinos”, acrescenta.

Os jovens vão poder também rezar em rede e colocar as suas intenções de oração no mural de intenções da “Click To Pray”.

Também ao abrigo do protocolo hoje divulgado vai ser disponibilizado serviço “Click To Pray eRosary”, uma aplicação móvel gratuita, que “ajuda e ensina a rezar o rosário pela paz, através de áudios e da apresentação da pedagogia dos mistérios para cada dia”.

A “Click To Pray eRosary” está disponível em espanhol, inglês, português, italiano e francês.

Ainda no âmbito da parceria, a Fundação JMJ Lisboa 2023 comprometeu-se em divulgar o vídeo – transmitido em 23 idiomas – com o pedido de oração do Papa Francisco para os jovens que vão participar no encontro.