Segundo o mesmo serviço, outubro passado foi o quinto mês consecutivo que registou um recorde ou se aproximou de um recorde de temperaturas.

Em outubro, a temperatura média no mundo ultrapassou 0,69ºC em relação à temperatura média do período de referência 1981-2010, batendo em 0,01ºC a verificada em outubro de 2015. Comparativamente à temperatura pré-industrial, a de outubro de 2019 foi em média 1,2ºC superior.

Junho passado foi o mês de junho mais quente e julho foi o mês mais quente alguma vez registado. Agosto deste ano foi considerado o segundo mês de agosto mais quente e setembro último o mês de setembro mais quente.

Em termos de anos, os últimos quatro foram os mais quentes, tendo a Organização Meteorológica Mundial estimado em agosto que 2019 estaria no "top 5" dos anos mais quentes, em alinhamento com os impactos do aquecimento global previstos pelos cientistas.