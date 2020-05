O deputado do Chega era colunista do Correio da Manhã e da CMTV há vários anos. A revista Visão escreve esta terça-feira, com base em fonte próxima das direções do jornal e do canal de televisão, chefiadas por Octávio Ribeiro, que a decisão foi estritamente editorial e que foi tomada há alguns dias.

A revista destaca ainda que esta segunda-feira (18), assim como na anterior (11), o deputado do Chega já não participou no "Pé em Riste", o programa de comentário futebolístico em que representava o Benfica e no qual partilhava o painel com Aníbal Pinto (FC Porto) e Jaime Mourão Ferreira (Sporting).

Na CMTV, André Ventura já foi substituído por Jaime Antunes.

"Foi uma decisão editorial. Acho que enquanto comentador fez a sua parte e foi sempre muito fiel ao projeto. Mas considero que recentemente foram ultrapassadas algumas linhas vermelhas e também já era altura de repensar os painéis", disse Octávio Ribeiro ao Expresso.

"Não se trata de censura, mas chegou uma altura em que considerámos que as suas posições colocavam em causa direitos previstos na Constituição, como o direito à vida e a igualdade dos cidadãos perante a lei", justificou ainda o diretor geral editorial do grupo Cofina ao semanário.

Contactado pela Visão, o deputado não adiantou pormenores sobre a saída. “Não faço comentários. Estamos e estaremos sempre bem. Fico grato a uma casa e a um projeto onde fui muito feliz”, disse.

"Saí a bem, é o que importa", disse ao Expresso o também candidato à presidência da República.