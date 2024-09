A empresa afirmou num comunicado que a Coca-Cola está "sempre a olhar" para o que os "clientes gostam e a ajustar” os seus sabores, refere a CNN internacional.

“Como parte desta estratégia, estamos a planear a eliminação progressiva da Coca-Cola Spiced para introduzir um novo sabor excitante em 2025”, afirmou um porta-voz.

Este novo sabor, que chegou apenas em fevereiro, foi promovido como uma aposta permanente da marca, pelo que o seu fim está a causar surpresa. Até agora, a Coca-Cola não forneceu uma razão específica para este fim, embora a falta de conhecimento da nova oferta e a confusão sobre o sabor — que não era realmente picante e que tinha "notas de framboesa" — provavelmente tenham contribuído para as fracas vendas.

Segundo a marca, a versão Spiced foi criada para atrair os consumidores da Geração Z, que têm sede de sabores mais fortes.

"Os consumidores estão à procura de sabores mais ousados e perfis de sabor mais complexos", disse Sue Lynne Cha, vice-presidente de marketing da empresa para a América do Norte. "Esta é uma tendência que começámos a ver nos alimentos, mas também nas bebidas, e pensámos que era um espaço único para jogarmos".

Este sabor não está a ser comercializado Portugal, que tem como sabores permanentes a Coca-Cola original, a Zero Açúcar, a Zero Lima e a Zero Cafeína Zero Açúçar. Ocasionalmente surge também o sabor Cherry, entre outros.