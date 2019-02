O cohousing não é um conceito novo, explica Nuno Cardoso, presidente da Hac.Ora Portugal Senior Cohousing Association, mas começa a ganhar progressiva popularidade, sobretudo nas últimas décadas, em vários países da Europa, como Espanha e Itália.

As habitações colaborativas têm como objetivo formar uma comunidade autogerida, onde espaços e instalações comuns complementam as habitações privadas.

“Nós não estamos a trazer nada de inovador, apenas estamos a mostrar aquilo que se faz lá fora. Por exemplo, em Espanha, o tema do cohousing está a fervilhar, já são mais de 80 projetos que estão em curso e que contam também com o apoio das autarquias”, diz o responsável.

Na conferência internacional que o Porto recebe esta sexta-feira, Nuno Cardoso tem o objetivo de não apenas apresentar oficialmente a associação que preside, fundada em maio de 2018, como “demonstrar o que está a ser desenvolvido na Europa” e “iniciar a urgente reflexão” sobre a temática da habitação sénior em Portugal.

“As respostas que temos no país são sobretudo para seniores com elevada dependência motora e mental", salienta Nuno, considerando fundamental trazer à discussão o tema da "qualidade de vida e bem-estar" da população sénior, um estrato populacional "que é enorme". "É absolutamente urgente atacar o problema porque ele está aí, basta falarmos com as pessoas idosas”, afirma.