Uma pessoa morreu hoje no despiste de uma viatura que caiu no canal onde futuramente circulará o Metro Mondego, em Miranda do Corvo, disse à Lusa fonte do comando sub-regional de Coimbra.

