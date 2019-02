A colisão entre um veículo de passageiros e um motociclo, na rua de Aveiro, em Coimbra, provocou hoje um morto, disseram fontes da Proteção Civil e dos Bombeiros.

De acordo com as fontes, o acidente aconteceu às 12:50 e a vítima mortal era o condutor do motociclo.

A morte foi confirmada ainda no local, onde estiveram bombeiros, INEM e PSP.