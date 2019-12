A mesma fonte indicou à agência Lusa que a EN 4 foi cortada nos dois sentidos às 18:13 e reaberta às 20:35, na sequência de uma colisão entre três automóveis, que provocou um morto e um ferido ligeiro.

Segundo a GNR, a vítima mortal é um homem, de 38 anos, e o ferido ligeiro é um homem, de 80 anos, que foi transportado para o hospital de Évora.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou que o que o óbito do homem foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Évora.

O corpo da vítima mortal foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Évora.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 17:47, tendo sido mobilizados para o local, bombeiros e veículos das corporações de Vendas Novas e Canha, a VMER, de Évora e elementos da Infraestruturas de Portugal, além da GNR, num total de 21 operacionais, apoiados por nove veículos.

[Notícia atualizada às 22:10]