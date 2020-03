O Papa Francisco preside esta sexta-feira, 27 de março, a uma oração no pátio da Basílica de São Pedro, sem a presença de fiéis, que será seguida por uma bênção excecional "Urbi et Orbi" (à Cidade e ao Mundo), devido à pandemia do novo coronavírus.

O Papa Francisco convidou os fiéis do mundo inteiro a participarem num momento de oração e bênção na Praça de São Pedro, que não terá a presença de fiéis. “Renovo a todos o convite a participar espiritualmente através dos meios de comunicação, no momento de oração a que vou presidir na sexta-feira, pelas 18h00 (17h00 em Lisboa), no adro da Basílica de São Pedro. À escuta da Palavra de Deus e à adoração Santíssimo Sacramento vai seguir-se a bênção Urbi et Orbi, à qual estará ligada a indulgência plenária”, disse o Papa Francisco, esta quarta-feira. Conta a Agência Ecclesia, que vai estar no Vaticano o "crucifixo milagroso" que, segundo a tradição, pôs fim à peste de 1522, em Roma. O Papa rezou diante deste crucifixo, a 15 de março, quando visitou a igreja de São Marcelo al Corso, na capital italiana. A bênção ‘Urbi et Orbi’ é concedida pelo Papa, habitualmente, nas celebrações da Páscoa e do Natal, pelo que esta bênção tem assim um caráter excecional. “Queremos responder à pandemia do vírus com a universalidade da oração, da compaixão, da ternura. Permaneçamos unidos. Façamos sentir a nossa proximidade às pessoas mais sós e mais provadas”, disse o Papa Francisco, quando convocou o momento especial de oração. Na televisão portuguesa, o momento vai ser transmitido em direto na RTP1. Também é possível assistir online, através do Vatican News. O número de mortos em Itália por coronavírus ascendeu esta quinta-feira a 8.165, 662 dos quais nas últimas 24 horas, uma cifra inferior à dos dias anteriores. Contudo, os casos positivos voltaram a crescer depois de quatro dias de descida, sendo atualmente de 62.013, após se contabilizarem 4.492 num só dia, segundo dados fornecidos hoje pela Proteção Civil. O Vaticano registou quatro casos positivos de covid-19, tendo um deles sido um funcionário da Secretaria de Estado do Vaticano e residente na casa do Papa Francisco. O funcionário infetado está hospitalizado, adianta o diário italiano "Il Messaggero". Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.