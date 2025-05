Como se chega ao número de 520 mil milhões de euros? Os programas da UE apoiaram startups europeias com 12 mil milhões de euros.

As startups que foram alvo desse investimento angariaram adicionalmente 70 mil milhões de euros em capital de risco.

Nestas rondas de investimento, as startups visadas conseguiram uma avaliação total de mercado de cerca de 520 mil milhões de euros.

Este valor representa 10% de todas as startups apoiadas por capital de risco na Europa.

A chegada de Woodson Martin marca uma viragem para a OutSystems, que sempre se destacou por simplificar o desenvolvimento de aplicações. Paulo Rosado, que liderou a empresa desde o início, mostrou-se entusiasmado com a entrada de Martin, sublinhando a sua experiência em “escalar empresas de software empresarial globais” e a sua capacidade de “ajudar as empresas a navegar por grandes mudanças tecnológicas”. Martin teve uma carreira de 18 em diferentes cargos executivos na Salesforce.

A OutSystems, criada em 2001, construiu a sua reputação ao permitir que empresas de todos os tamanhos criem, lancem e façam a gestão de aplicações complexas de forma mais rápida e eficiente, graças à sua plataforma low-code. Desde o princípio, a empresa foi fundamental para descomplicar o desenvolvimento de software, dando a mais pessoas as ferramentas para criar soluções digitais.

O caminho rumo ao estatuto de unicórnio

A trajetória de crescimento da OutSystems foi impulsionada por várias rondas de investimento estratégicas. Em junho de 2018, a empresa anunciou uma ronda de investimento de 360 milhões de dólares (cerca de 308 milhões de euros na altura), liderada pela KKR e Goldman Sachs. Foi esta ronda que catapultou a OutSystems para o estatuto de “unicórnio”, avaliada em mais de mil milhões de dólares, tornando-a o segundo unicórnio tecnológico com raízes em Portugal.

Mais recentemente, em fevereiro de 2021, a OutSystems garantiu um investimento adicional de 150 milhões de dólares, elevando a sua avaliação para uns impressionantes 9,5 mil milhões de dólares. Esta ronda mais recente, liderada pela Abdiel Capital e pela Tiger Global, reforçou a sua posição de liderança e o seu potencial de crescimento.

Com o crescimento da inteligência artificial e da automação, a plataforma low-code da OutSystems vai ser ainda mais relevante. Num post na sua página de LinkedIn, Paulo Rosado fez questão de referir que Woodson Martin se junta à OutSystems “na altura certa, à medida que os nossos clientes [da OutSystems] entram na próxima era do desenvolvimento de software com apps, agentes e automação impulsionada pela IA.” Esta transição marca uma nova era na OutSystems, em que procura estar na linha da frente da inovação no desenvolvimento de software, usando as tecnologias mais recentes para dar mais poder aos seus clientes.

Paulo Rosado não poupou elogios à sua equipa, parceiros e clientes. “As palavras não conseguem expressar o orgulho que sinto pela equipa OutSystems, pelos nossos parceiros valiosos e pelos clientes visionários que confiaram em nós para gerir os seus sistemas mais críticos na nossa plataforma,” afirma.

A história da OutSystems é um dos principais casos de sucesso do empreendedorismo português. A empresa nasceu da necessidade de simplificar a criação de software complexo, permitindo que as empresas se adaptassem depressa às mudanças do mercado, o que levou a que a sua plataforma encontrasse muito sucesso e se expandisse por vários continentes.

Paulo Rosado irá manter-se ligado à tecnológica

A transição de Rosado para o cargo de Chairman do Conselho de Administração mostra que continua envolvido na estratégia da empresa. “Continuarei envolvido na estratégia como Chairman do Conselho de Administração, por favor, continuem a mandar as vossas ideias,” partilhou Rosado, garantindo que o seu conhecimento e experiência continuarão a moldar o futuro da OutSystems.

A nomeação de Woodson Martin é vista como um passo estratégico para acelerar o crescimento da OutSystems e reforçar a sua posição num mercado em constante mudança. Paulo Rosado mostrou confiança no novo CEO: “Com o Woodson ao leme, a OutSystems está pronta para acelerar o futuro do desenvolvimento de apps – dando poder aos clientes para construir e gerir a próxima geração de apps e agentes empresariais. Mal posso esperar para ver a sua liderança levar a OutSystems a patamares ainda maiores.”

O desafio de Martin será navegar no cenário tecnológico que muda rapidamente, onde a inteligência artificial está a redefinir as práticas de desenvolvimento e tirar proveito da base de clientes com os quais a OutSystems já trabalha.