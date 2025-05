O quarto, e último, episódio do podcast A Reviravolta: moções que mudaram governos, viaja dez anos, até ao vigésimo Governo constitucional de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Derrubado por uma moção de rejeição do programa de Governo, conduzida pela esquerda, caiu ao 11º dia.

A coligação PSD-CDS venceu as eleições legislativas de 2015, mas não alcançou a maioria absoluta. À esquerda, Partido Socialista, Bloco de Esquerda, PCP e Verdes somaram 133 deputados e chegaram a um entendimento político que abriria caminho à “geringonça”.

Portugal vivia uma situação financeira delicada, herdada do período de governação de José Sócrates, e exigia estabilidade. No entanto, o parlamento fragmentou-se, e a mobilização conjunta das forças de esquerda travou a continuação do governo liderado por Pedro Passos Coelho.

O executivo de Passos enfrentou quatro moções de rejeição — apresentadas por PS, PCP, BE e Verdes — e acabou por cessar funções apenas 27 dias após a sua tomada de posse. Seguiu-se a nomeação de António Costa como primeiro-ministro, com o apoio parlamentar da esquerda.

Francisco Sena Santos recorda que esta não foi a primeira vez que um governo caiu por rejeição do seu programa: no terceiro governo constitucional, sob a presidência de Ramalho Eanes, o PS, o CDS, a União Democrática Popular e seis deputados independentes votaram a queda do executivo ao fim de dois meses e 24 dias. A rutura deveu-se à oposição ao modelo de governação presidencialista proposto por Eanes.

Já Pedro Passos Coelho viu o seu segundo mandato terminar ainda mais cedo, antes de completar um mês. Foi mais uma reviravolta na política portuguesa, determinada por uma moção parlamentar — um mecanismo que, embora raro, pode alterar decisivamente o rumo governativo do país.

A Reviravolta é um podcast com produção e ideia original da MadreMedia. A pesquisa, texto e voz é de Francisco Sena Santos.