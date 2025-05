"Mal posso esperar para fazer mais dez filmes", declara a atriz americana Kristen Stewart à AFP após a estreia como diretora esta semana no Festival de Cinema de Cannes, com "The Chronology of Water" (A Cronologia da Água, em tradução livre).

A carreira já é longa e com uma nomeação para os Óscares: "Amor em Sangue" é o novo filme da atriz que o público viu crescer no cinema desde "Sala de Pânico" e que procurou outros desafios após se tornar uma estrela com os filmes "Twilight". Lusa, Mag